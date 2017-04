Audax Unip vence e fecha o primeiro turno na 3ª colocação do Brasileiro Feminino

O Audax/Unip superou mais um adversário no Campeonato Brasileiro Feminino Série A-1, nesta quarta-feira (12), e chegou a terceira vitória consecutiva na competição ao derrotar o São Francisco, por 1 a 0, no Estádio Junqueira Ayres, em São Francisco do Conde, na Bahia. O gol foi marcado pela artilheira da equipe, Carla.

O time de Osasco segue em constante crescente no ano de 2017. Em partida válida pela sétima rodada do Brasileiro, o Audax conquistou seu quarto triunfo no torneio nacional e o quinto na temporada. Com o resultado, o time de Maurício Salgado chegou a 13 pontos e permanece na terceira colocação do Grupo 1, concluindo o turno da primeira fase com aproveitamento de 61%.

Em mais uma partida fora de casa, o Audax/Unip foi a campo nesta quarta e conseguiu controlar com tranquilidade o jogo nas duas etapas para sair de campo vitorioso. Nos primeiros 45 minutos, o time criou muitas chances, mas desperdiçou as oportunidades, chegando ao gol apenas pouco antes do intervalo. Já nos acréscimos, em cobrança de escanteio, a atacante Carla brigou pela bola na pequena área e na segunda oportunidade empurrou de cabeça para o fundo das redes.

Com a vantagem, a equipe visitante soube administrar a segunda etapa e segurou o resultado até o apito final, garantindo os três importantes pontos, cumprindo mais 90 minutos sem ter sua meta vazada – agora em um total de três jogos sem sofrer gols.

Na próxima rodada, iniciando o returno, o Audax/Unip enfrenta novamente o São Francisco-BA, na quarta-feira (19), às 15h, no Estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco. Antes, a equipe tem novo compromisso pelo Paulista Feminino e volta a campo no domingo, às 15h, contra o Botafogo, em Ribeirão Preto.