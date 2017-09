Audax/Corinthians cai em grupo difícil na Libertadores Feminina

No início da tarde desta segunda-feira (18), na sede da Associação Paraguaia de Futebol (APF), em Assunção, foi realizado o sorteio dos grupos da Conmebol Libertadores Feminina 2017, que será disputada naquele país entre os dias 7 e 21 de outubro.

Representante brasileiro por ter vencido a Copa do Brasil 2016, o Audax/Corinthians está no Grupo C, onde alinham-se também o cabeça de chave e atual campeão, Sportivo Limpeño (PAR), o Independiente Santa Fe (COL) e o representante do futebol boliviano, ainda a ser definido em torneio eliminatório que está em andamento.

Classificam-se às semifinais da principal competição continental de futebol feminino o vencedor de cada grupo e o melhor segundo colocado. A tabela, com os locais, horários e datas das partidas, ainda não foi divulgada pela Conmebol, o que deverá ser feito nos próximos dias.

Confira, abaixo, como ficaram as chaves da Conmebol Libertadores Feminina 2017:

GRUPO A

Deportivo Capiatá (PAR)

Estudiantes de Guárico (VEN)

River Plate (ARG)

Unión Española (EQU)

GRUPO B

Cerro Porteño (PAR)

Colón FC (URU)

Colo Colo (CHI)

Universitario de Deportes (PER)

GRUPO C

Sportivo Limpeño (PAR)

Audax/Corinthians (BRA)

Independiente Santa Fe (COL)

Representante Bolívia