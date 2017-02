Audax/UNIP abre seletiva para atletas de futebol feminino de Osasco e região

Para fechar o elenco para a temporada de 2017, o Audax/UNIP abre as portas nesta semana para dois dias de seletiva para atletas acima de 16 anos. Em busca de uma equipe competitiva, o clube receberá atletas com a intenção de defender a camisa do time osasquense nas principais competições de futebol feminino. As seletivas serão nos dias 8 e 9 de fevereiro, às 13h, no Campo do Benfica da Vila Maria.

A avaliação será em campo sintético e é obrigatório o material esportivo completo (calção, meião, camisa e chuteiras). É proibido o uso de chuteiras de trava. Levar documento com foto.

DATA: 8 e 9 de Fevereiro de 2017 (quarta e quinta)

HORÁRIO: 13h00

LOCAL: Campo do Benfica da Vila Maria – Av. Morvan Dias Figueiredo, 213 (entrada pela pista central da Marginal Tietê, sentido centro). Para quem for de transporte público, acesso pela ponte da Vila Maria.

Mais informações:

Maurício: 11 98243 9890

Alexandre: 11 94744 4244