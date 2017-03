Audax/Unip empata em casa com o Sport Recife na estreia do Brasileiro Feminino

Na estreia no Campeonato Brasileiro Feminino Série A-1, o Audax/Unip conseguiu empatar com o Sport-PE, por 1 a 1, após largar atrás no placar. Com um gol contra para cada lado, o time representante do município de Osasco enfrentou sua primeira partida na história na competição nacional neste domingo (12), no Estádio Prefeito José Liberatti.

Com apenas um mês de preparação, o Audax – em nova parceria com a Universidade Paulista – recebeu o Sport em uma tarde de muito calor na terra osasquense. Sem contar com algumas das principais jogadoras na estreia, por conta de documentação, o time comandado pelo técnico Maurício Moraes Salgado foi a campo com uma mescla de jogadoras experientes e atletas promissoras na modalidade.

A partida começou com muita intensidade e concentrada no meio de campo, com poucas oportunidades de gol criadas por ambas as equipes. Com a experiente goleira Vivi protegendo a meta osasquense, o Audax/Unip conseguiu segurar o empate até os 24 minutos da primeira etapa. Em um ataque pelo lado esquerdo do campo, a lateral-esquerda Rebeca buscou o passe no meio da área e Gabi desviou contra o patrimônio, colocando as visitantes na frente, com gol confirmado para a camisa seis do Sport.

Sem se deixar abalar com o gol sofrido, a equipe de Osasco seguiu buscando o melhor caminho para encontrar o empate, mas encerrou a primeira etapa sem sucesso. Foi apenas no segundo tempo, também aos 24 minutos, que em cobrança de escanteio de Gabi, Laís tentou afastar a bola de cabeça e mandou para o fundo das redes, deixando tudo igual no Estádio do Rochdale.

Com o gol, o Audax/Unip cresceu no jogo e passou a trazer mais perigo para as visitantes, chegando a quase virar o placar em bons lances da atacante Bianca. O Sport também teve sua chance de voltar à frente, mas parou na goleira Vivi. Mesmo com uma jogadora a menos, com a expulsão da zagueira Ingrid, o time de Maurício Moraes Salgado conseguiu segurar o resultado e a partida encerrou empatada em 1 a 1.

Com o resultado, o time encerrou a primeira rodada na quinta posição do Grupo 1. No próximo domingo (19), o Audax/Unip enfrenta seu segundo desafio no campeonato contra o Vitória-PE, às 15h30, no Estádio Severino Carneiro.