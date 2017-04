Audax/Unip estreia no Paulista Feminino com vitória de virada

O Audax/Unip segue em boa fase e evolução no ano de 2017. Neste domingo (09), a equipe estreou no Campeonato Paulista Feminino e conquistou mais uma vitória na temporada ao derrotar o Rio Branco por 2 a 1, de virada, no Centro de Treinamentos da Vila Yolanda. Tiga e Natalia marcaram os gols do triunfo.

Em paralelo ao Campeonato Brasileiro Feminino, onde a equipe é a terceira colocada do grupo e vem de duas vitórias consecutivas, o time osasquense iniciou sua participação no estadual com uma equipe mista. Sem força total, o Audax/Unip demonstrou sua força com outras atletas do elenco que iniciaram a partida e deram conta do recado.

O jogo começou com muita movimentação e bem disputado e, com apenas 14 minutos, o visitante conseguiu encontrar o caminho do gol em rebote completado para o fundo das redes por Miriã. Apesar da vantagem do Rio Branco, as melhores oportunidades da etapa inicial foram criadas pela equipe de Osasco, que não conseguiu marcar nos primeiros 45 minutos mas demonstrou que era questão de tempo para iniciar a reação.

Assim, no segundo tempo, o técnico Mauricio Salgado mexeu na equipe e logo aos 10 minutos conseguiu chegar ao empate com a atacante Tiga. Quase 15 minutos depois, o time chegou a virada e deu números finais a estreia com gol de Natalia.

Sem tempo para descansar, o Audax/Unip volta a viajar para novo duelo pelo Brasileiro Feminino Série A-1 nesta terça-feira, para encarar o São Francisco-BA na quarta às 15h. Pelo estadual, a equipe volta a atuar no próximo domingo, às 15h, contra o Botafogo, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA: AUDAX/UNIP 2X1 RIO BRANCO

Data: 09 de abril, domingo

Horário: 15h00 (Brasília)

Local: Centro de Treinamentos Vila Yolanda

Gols: Audax/Unip: Tiga (10min/2T) e Natalia (24min/2T); Rio Branco: Miriã (14min/1T)

Cartões amarelos: Giu e Juliana (Audax/Unip); Thainara Thais e Verônica (Rio Branco)

Audax/Unip: Monique; Giu, Jack (Ingryd), Camila Mehler (Agustina) e Isa (Camila); Brenda (Thessa), Bia (Gabi), Jessica e Bruna Franklin (Juliana); Natalia e Tiga. Téc: Maurício Moraes Salgado

Rio Branco: Fabiola; Juliana (Letícia), Larissa (Larissa A.), Fernanda e Ana Caroline (Harabian); Thainara, Larissa, Ana Karoline (Micheli) e Isabela (Thaís); Miriã e Carol (Verena). Téc: Marcos Domingos