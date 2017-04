Audax/Unip joga no Rochdale para manter boa fase no Brasileiro Feminino

A partida contra o Kindermann nesta quarta-feira (26) pode colocar a equipe do Audax/Unip em melhor situação no Brasileiro Feminino . Depois de conseguir a vitória fora de casa, nesta 9ª rodada o time osasquense quer novo triunfo em cima das adversárias para abrir nove pontos de diferença em relação às quartas colocadas hoje. O duelo será às 15h no Estádio Prefeito José Liberatti, no Rochdale e terá entrada gratuita.

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram em Caç ador-SC e o Audax/Unip superou as atletas do Kindermann pelo placar de 2 a 0, com gols marcados por Juliana e Suellen, um em cada etapa. A vitória no duelo direto dentro da zona de classificação não só deixou o Audax em vantagem como mudou a sequência de partidas feitas pelo clube, emplacando um triunfo atrás do outro no torneio.

Hoje com 16 pontos conquistados em cinco vitórias e um empate asseguram a equipe em terceiro lugar por mais uma rodada independente do resultado. Logo atrás, agora com dez pontos, o Kindermann fecha o G-4 com três pontos perdidos por escalação irregular de uma atleta, o que deixou o time de Osasco com uma vantagem ainda maior após o julgamento que aconteceu nesta segunda-feira.

Em novo confronto em casa, o Audax/Unip vai em busca de sua quinta vitória seguida no Brasileiro. Na última rodada, também no Rochdale, o time derrotou o São Francisco por 3 a 2 e contou com dois gols da artilheira Carla, que marcou três gols nas últimas duas partidas pela competição.

Assim como em outras rodadas, o jogo será disputado no Estádio Prefeito José Liberatti e terá portões abertos para o acesso da torcida. O confronto também será transmitido pelo Facebook oficial d o Grêmio Osasco Audax (/goaudax) a partir das 15h desta quarta.