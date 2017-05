Audax/Unip vence Grêmio no Brasileiro Feminino

Em uma sequência invicta desde o duelo contra o Grêmio no primeiro turno, o Audax/Unip chegou a sua sexta partida sem perder ao derrotar novamente a equipe de Porto Alegre, por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira, no Centro de Treinamentos Hélio Dourado, em Eldorado do Sul-RS. Com um gol marcado por Bianca e um de pênalti por Carla, o time osasquense segue firme na 3ª colocação do Grupo 1.

Um susto no início do jogo por pouco não acabou com a boa sequência do Audax/Unip no Brasileiro. Com apenas 50 segundos de bola rolando, o Grêmio conseguiu abrir o placar em uma sobra de bola na grande área em desvio de Daiane. Com poucos minutos, o time de Osasco precisou encarar a situação de frente para tentar reverter o prejuízo.

Com paciência e bola no chão, o time osasquense começou a encontrar espaços na defesa adversária e se impôs no jogo. Pressionando as adversárias em busca do gol, a equipe ganhou uma oportunidade em cobrança de escan teio aos 29 minutos da primeira etapa. A meia Gabi cobrou curto, em jogada ensaiada para Bebel, que tocou para Bianca acertar um lindo chute e igualar o marcador.

De volta ao jogo com o gol marcado, o time de Osasco não conseguiu chegar ao segundo tento nos primeiros 45 minutos, mas voltou melhor para a etapa final. Assim, a atacante Carla recebeu a bola, chamou a responsabilidade, invadiu a área e sofreu a penalidade. Aos 11 minutos, a própria camisa nove cobrou deslocando a goleira e colocou o Audax/Unip na frente.

Apesar de o relógio marcar muitos minutos ainda para a bola continuar rolando em Eldorado do Sul, o Audax/Unip conseguiu segurar o importante resultado e chegou a 20 pontos no Grupo 1, permanecendo na terceira colocação e ficando mais próximo de alcançar o objetivo inicial: a classificação.

– Não conseguimos treinar tanto com os dois campeonatos que estamos disputando, mas eu, a Gabi e a Bebel temos um entrosamento legal e na jogada eu consegui marcar o gol. Foi um jogo muito difícil. Tivemos que nos dedicar bastante e reverter uma situação complicada, mas graças a Deus deu tudo certo – afirmou Bianca.

Na próxima rodada, o Audax/Unip enfrenta o Corinthians/Audax, na quarta-feira (10), às 15h, no Estádio Prefeito José Liberatti. Pelo Paulista, o time volta a entrar em campo no domingo (07), às 15h, contra a Ferroviária, também em Osasco.