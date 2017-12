Avenida João de Andrade em Osasco volta a funcionar em mão dupla

A Avenida João de Andrade, principal via arterial do Jardim Santo Antônio, zona Sul,voltou a funcionar em mão dupla. A alteração viária aconteceu na quinta-feira, 21, e visa melhorar o fluxo local. As sinalizações de solo e semafórica também foram reformuladas, para garantir a segurança dos motoristas e pedestres. A ação atende a uma antiga reivindicação de comerciantes e moradores do bairro.

A equipe de planejamento do trânsito da Secretaria de Transportes estudou o fluxo local antes da intervenção. “Com pequenas ações de melhorias como esta, nós vamos construindo a cidade que tanto sonhamos”, disse o prefeito.

Durante o período de adaptação de motoristas e pedestres, a secretaria manterá agentes de trânsito para orientar o tráfego no local.