Bairro Cidade das Flores recebe melhorias após reivindicações

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, esteve na quarta-feira, 23, no bairro Cidade das Flores, para verificar as intervenções realizados no local, a partir de reivindicações apresentadas pelos moradores na segunda edição do programa “Fale com o Prefeito”.

As intervenções vão desde o fechamento dos portões que dão acesso ao Parque Clóvis Assaf, mais conhecido como Parque da Cidade das Flores, até a construção de novo calçamento que começa na rua Sândalo, na altura da entrada da Associação Comunitária de Idosos do Município de Osasco, estendendo-se pela rua Marechal Edgar de Oliveira, alça de acesso à avenida Ipê.De acordo com Paulo, morador e liderança do bairro, as pessoas se arriscavam andando pela rua, que é bastante movimentada pelo tráfego de carros e caminhões. “Estive no ‘Fale com o Prefeito’, realizado em julho, e levei um documento assinado por moradores, solicitando o alargamento de toda a extensão da calçada da rua Marechal Edgar de Oliveira.”