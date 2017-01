Balanço de algumas realizações de 2016 e atividades da LFAO para 2017

A Liga de Futebol Amador de Osasco revolucionou e incrementou o esporte como a comunidade sempre mereceu. Carmônio Gonçalves Bastos assumiu a presidência da entidade. E por ter seu trabalho reconhecido pelos clubes foi reeleito para um novo mandato

lCerto do dever cumprido, o presidente Carmônio Bastos, juntamente com sua experiente e dinâmica diretoria, utiliza esse espaço para prestar contas das principais atividades e competições realizadas com sucesso pela Liga de Futebol Amador de Osasco (LFAO) no ano de 2016, envolvendo mais de uma centena de clubes e milhares de atletas.

Projeto Escola de Futebol LFAO – Criança e Adolescente Quem Ama Cuida

Esse projeto teve início em 2012 e no ano passado, beneficiou cerca de 1500 crianças e adolescentes de 8 a 16 anos, que participaram em uma das quinze Escolinhas de Futebol. Todos os participantes receberam material esportivo e os professores uma ajuda de custo, graças à parceria da Liga com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, via Lei de Incentivo ao Esporte. Esse projeto teve o patrocínio master da Belgo Bekaert Arames e contou também com outros patrocinadores, entre os quais, Amanco, Ativa Logística, Linex Logística, Oki e Chemyunion.

Para 2017, o projeto já recebeu o aval da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado, porém, em virtude da atual crise em nosso país, só conseguiram recursos para a aquisição de material esportivo e por essa razão, para evitar a redução do número de escolinhas e como consequência de alunos, o presidente vai tentar viabilizar uma parceria com a prefeitura para que ela forneça os professores.

Projeto Jogue Audax

Numa parceria da LFAO, Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado, Audax, Liga de Futebol de Carapicuíba e Faculdade Falcon de Carapicuiba e com patrocínio da empresa CSN, foram atendidas cem crianças e adolescentes de Carapicuiíba com material esportivo, ajuda de custo aos professores, num espaço físico fornecido pela Faculdade, que também disponibilizou cursos aos garotos do projeto.

Competições de 2016

No projeto Copa Paulista de Incentivo ao Esporte há disputa de quatro campeonatos, com a participação de 160 clubes e realização de 450 jogos. Por ser um ano atípico com Olimpíadas e Eleições e também no atraso na captação de recursos, apenas dois campeonatos foram finalizados no ano, a Copa dos Campeões e a Copa Paulista de Incentivo ao Esporte da Primeira Divisão. Até o fim do próximo mês serão concluídos os campeonatos da Segunda e Terceira Divisões. Esse projeto também conta com a parceria da Secretaria de Esporte do Estado e ainda com parceria da Prefeitura de Osasco e patrocínio da CSN.

Competições de 2017

Para as disputas que irão ocorrer durante o ano, já foram captados 80% dos recursos que serão disponibilizados para aquisição de materiais esportivos, que serão fornecidos aos clubes. Carmônio e sua diretoria vão atuar juntos à secretaria de Esporte do município, visando obter apoio para cobrir despesas com as arbitragens dos campeonatos programados.

O presidente tem ciência de que, neste ano, como também aconteceu em 2016, será um ano muito difícil e afirma “Fomos reeleito à presidência da Liga, temos uma nova diretoria e como a anterior, formada por pessoas capazes e dispostas ao trabalho em prol ao esporte e contamos com a confiança de mais de duzentos clubes filiados à LFAO e isso nos anima a fazer uma boa gestão e boas competições. Vamos bater às portas do Governo Federal via Ministério do Esporte, do Governo Estadual via secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, da prefeitura de Osasco via Serel e também buscar apoio na iniciativa privada e certamente, vamos obter êxito em prol do esporte amador de Osasco”, finalizou Carmônio Bastos, presidente da Liga.