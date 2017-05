Banda de Osasco vence festival em Ubatuba

A Banda Naguetta, de Osasco, foi a vencedora do 1º Festival de Música na Praia, realizado de 28 a 30 de abril na praia da Maranduba, em Ubatuba. O 2º lugar ficou com a Banda Canaviera, de Ribeirão Preto, e, em 3º a lugar, a Banda KAUZE, de Ubatuba. O prêmio foi um cheque de R$ 5 mil.

Foram mais de 130 bandas de 48 cidades e quatro estados que se inscreveram para participar da primeira edição do evento. Do total de inscrições, 20 bandas foram selecionadas para o festival, que teve o apoio das empresas Business of Maranduba, E-Brasil, da Câmara Municipal e da Prefeitura de Ubatuba.