Banda Mundo Livre S/A e Tulipa Ruiz são as atrações musicais no fim de semana em Osasco

A banda Pernambucana, Mundo Livre S/A sobe ao palco na sexta-feira, 17 ás 20h. Já a vencedora do Grammy Latino, Tulipa Ruiz, se apresentará no domingo, 19, às 18h, em comemoração aos 55 anos de emancipação de Osasco. Ambas apresentação acontecerão no SESC Osasco.

A banda natural de Recife, Mundo Livre S/A mostra seu show de divulgação do DVD Manguebit – Ao Vivo, que traz uma retrospectiva do trabalho da banda formada em 1984. O grupo é conhecido por ser uns dos protagonistas do movimento de atualização da música pernambucana, incorporando elementos do pop moderno.

No domingo, 19, às 18h a cantora Tulipa Ruiz, vencedora do Grammy Latino 2015 de Melhor álbum de pop Contemporâneo Brasileiro subirá ao palco. A cantora que também ganhou grande destaque como Ilustradora está em turnê de divulgação de seu terceiro álbum “Dancê”, basado num som pop mais dançante.

Sexta, 17 – Mundo Livre S/A | 12 anos | 20h

Domingo, 19 – Tulipa Ruiz | 12 anos | 18h

Ingressos: R$ 20,00 (inteira); R$ 10,00 (+ 60 anos, estudantes e professores da rede pública de ensino) e R$ 6,00 (trabalhador no comércio e serviços matriculado no SESC e dependentes)

SESC | Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, Jardim das Flores | Osasco