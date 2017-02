Banda que ganhou Grammy Latino vai tocar em Osasco

Chegando a Osasco com a tour do DVD Ao Vivo em Brasília, o Scalene faz show no dia 4 de março, sábado, a partir das 14h. Os ingressos custam de R$ 40 a R$ 150 e estão à venda pelo site Clube do Ingresso. Os artistas Fresno, Dona Cislene, Luanda, Gabi e Os Supersônicos, Sons de Saturno, Anova Rock e South Noise também tocam no mesmo evento.

Gravado em março deste ano, o DVD Ao Vivo em Brasília levou mais de 2 mil pessoas à Arena Lounge do Estádio Nacional de Brasília. Além de canções dos CDs ÉTER (2015) e Real/Surreal (2013), o grupo lançou a inédita “Vultos”, feita exclusivamente para o novo trabalho – primeiro DVD da carreira do Scalene. O disco ÉTER, inclusive, rendeu ao Scalene um Grammy Latino em 2016 na categoria Melhor Álbum de Rock em Língua Portuguesa.

Em Osasco, Gustavo Bertoni (guitarra e voz), Tomás Bertoni (guitarra e teclados), Philipe “Makako” (bateria e voz) e Lucas Furtado (baixo) apresentam hits como “Surreal”, “Amanheceu”, “Histeria” e “Legado”, além de “Inércia” e “Entrelaços”.

Serviço

Scalene

Data: 4 de março, sábado

Horário: 16h (início do evento)

Local: Centro de Eventos Pedro Bortolosso – Av. Visconde de Nova Grana, 513, Osasco – SP

Ingressos: de R$ 40 (meia-entrada; primeiro lote) a R$ 150 (Full Experience com Fresno – entrada + foto + convivência com a banda). Pelo site Clube do Ingresso

Classificação etária: Livre.