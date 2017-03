Bandidos furtam agência bancária com furadeira em Itapevi

Fonte: Agência Record

Uma agência do Banco Santander foi furtada na madrugada deste sábado (4) no número 19 da Avenida Rubens Caramez, em Itapevi.

Os bandidos aproveitaram o momento em que a agência estava fechada para agir. Dos nove cofres — localizados no interior do banco — seis foram arrombados e tiveram todo o dinheiro subtraído. No total, oito cofres foram danificados pela furadeira.

A sala de monitoramento da agência também foi invadida e danificada.

Segundo a Polícia Militar, os funcionários perceberam o furto, às 11h50 deste sábado (4),

Até o momento, nenhum dos suspeitos foi identificado ou detido. Imagens das câmeras de segurança do Santander deverão ajudar a esclarecer o crime, relatou a plantonista da delegacia.

O caso está sendo apresentado na Delegacia de Itapevi, a plantonista não soube informar a quantia levada pelo bando.