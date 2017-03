Barueri abre Campanha do Agasalho na região

Moda e solidariedade em perfeita sintonia. Este foi o tom do Desfile de Moda, realizado em Alphaville, para abrir a Campanha do Agasalho 2017, comandada pelo Fundo Social de Solidariedade. O evento é uma iniciativa da apresentadora do programa “Acontece em Alphaville”, Anica Beara, que reuniu lojistas de Barueri em prol da ação beneficente. Para entrar, era necessário doar uma peça de roupa. Secretários municipais, vereadores, conselheiras do Fundo Social e outras dezenas de pessoas compareceram para prestigiar o evento que teve a participação da cantora lírica e compositora Giovanna Maira. Todas as modelos trabalharam de forma voluntária.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sônia Furlan, agradeceu a presença de todos os envolvidos na campanha de solidariedade. Destacou que ao assumir o órgão encontrou uma cidade diferente, mas que quando secretários, vereadores e sociedade trabalham, de forma integrada e harmoniosa, tudo dá certo. Sônia agradeceu aos amigos que promoveram o desfile de roupas e joias e explicou que pretende entregar somente roupas novas na Campanha do Agasalho. “Faremos um grande bazar com as doações recebidas e toda renda será revertida para a compra de agasalhos novos”.

A presidente do Fundo Social detalhou que deseja atender, ao menos, 10 mil famílias cadastradas nos Cras (Centro de Referência de Assistência Social) de Barueri. “Com o empenho e a integração de todos, vamos conseguir fazer da nossa cidade um lugar melhor para todo mundo”.

O Fundo Social de Barueri fica na av. 26 de Março, 1.159, no 1°andar. Para fazer sua doação ligue: 4199-2800.