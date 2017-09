Barueri abre inscrições para novas turmas de oficinas de Libras

Uma comunicação sem limites é o que a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPD) propõe nas oficinas gratuitas de Libras – Língua Brasileira de Sinais. E os interessados já podem fazer a inscrição para a formação de novas turmas.

Os participantes poderão contar com aulas dinâmicas e abordagens estratégicas de fixação de conteúdo, e já nas primeiras aulas terão noções básicas da língua de sinais para se comunicarem com as pessoas com deficiência auditiva.

As oficinas terão 4 meses ao todo, com aulas uma vez por semana, com duas horas de duração cada, nos períodos da manhã ou da tarde. Para participar basta enviar dados como nome completo, data de nascimento, endereço e telefone para o e-mail sdpd.falecomlibras@barueri.sp.gov.br. As aulas acontecerão na sede da Secretaria, que fica na rua Vereador Isaías Pereira Souto, 175 – Jd. Belval. Mais informações pelo telefone 4194-4939.

O que é Libras?

A língua brasileira de sinais é a linguagem gestual reconhecida por lei e usada pela maioria dos surdos nos centros urbanos brasileiros. Ao contrário do que muitos imaginam, as línguas de sinais não são simplesmente mímicas e gestos soltos e sim um idioma à parte, com estruturas gramaticais próprias.

Assim como as diversas línguas naturais e humanas existentes, ela é composta por níveis linguísticos, como: fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. Assim sendo, para se comunicar em Libras não basta apenas conhecer sinais, é necessário conhecer a sua gramática para combinar as frases, estabelecendo a comunicação.