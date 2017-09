Barueri abre inscrições para turmas de oficinas de Libras

Uma comunicação sem limites é o que a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPD) propõe nas oficinas gratuitas de Libras – Língua Brasileira de Sinais. E os interessados já podem fazer a inscrição para a formação de novas turmas.

Os participantes poderão contar com aulas dinâmicas e abordagens estratégicas de fixação de conteúdo, e já nas primeiras aulas terão noções básicas da língua de sinais para se comunicarem com as pessoas com deficiência auditiva.

As oficinas terão 4 meses ao todo, com aulas uma vez por semana, com duas horas de duração cada, nos períodos da manhã ou da tarde. Para participar basta enviar dados para o email sdpd.falecomlibras@barueri.sp.gov.br.