Barueri adota novo esquema de vacinação da Febre Amarela

A partir de segunda-feira (dia 12), a Secretaria de Saúde de Barueri, através da Vigilância em Saúde, implementará novo esquema de vacinação contra a febre amarela nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A partir de então, 10 das 16 UBSs do município seguem vacinando normalmente, com livre demanda, enquanto outras seis e o SAE (Serviço de Atendimento Especializado) vacinarão apenas com agendamento prévio.

A medida é necessária porque a procura pela vacina diminuiu bastante nas últimas semanas, causando desperdício do imunológico, conforme explica o diretor técnico da Vigilância em Saúde, Rafael Adão Buozo.

“A busca pela vacina da febre amarela diminuiu consideravelmente durante a semana e mesmo com nossas ações intensificadas aos finais de semana. Com a baixa procura durante a semana, muitas doses acabam sendo desperdiçadas, já que cada frasco dá em média para 40 doses fracionadas e, uma vez aberta a embalagem, o conteúdo necessita ser utilizado no máximo em seis horas com temperatura monitorada. Desta forma, a mudança para agendamento da imunização em algumas unidades durante a semana se faz necessária para não termos tantas perdas do imunológico”, justifica.

Portanto, a imunização continua sendo realizada em todas as UBS. Quem não quiser agendar, pode dirigir-se a uma das unidades abertas à livre demanda.

Até o momento, Barueri já aplicou mais de 213 mil vacinas. A meta é imunizar todo o município, estimado em 270 mil doses considerando-se moradores, população flutuante e trabalhadores.

Tem mutirão dia 17

No sábado (dia 17), a equipe de saúde realizará mais um mutirão de vacinação. Ele acontecerá das 8 às 16h nas 10 UBSs que não exigem agendamento durante a semana.

Confira lista abaixo.

Unidades que vacinarão SEM agendamento:

– UBS Armando Gonçalves de Freitas – Pq. Imperial

Rua Padre Cícero Romão Batista, 271, Parque Imperial – Barueri

Fone: (11) 4199-3163 / 4193-4866 – Horário de Funcionamento: das 7h às 21h

– UBS Amaro José de Souza – Jd. Mutinga

Rua Petrolina, 178, Jd. Mutinga – Barueri

Fone: (11) 4199-3170 / 4688-1567 – Horário de Funcionamento: das 7h às 21h

– UBS Benedito Oliveira Crudo – Boa Vista

Rua Carlos de Campos, 82, V. Boa Vista – Barueri

Fone: (11) 4199-3173 / 4198-7359 – Horário de Funcionamento: das 7h às 19h

– UBS Hermelino Liberato Filho – Jd. Belval

Pça. Senador Teotônio Vilela, s/nº, Jardim Belval – Barueri

Fone: (11) 4199-3177 / 4198-9896 – Horário de Funcionamento: das 7h às 21h

– UBS Pedro Izzo – Jd. Esperança

Rua Everest, nº 26, Jd. Esperança – Barueri

Fone: (11) 4161-9111 / 4168-4540 – Horário de Funcionamento: das 7h às 21h

– UBS Maria de Lourdes Hernandez Matos – Engenho Novo

Avenida Capitão Francisco César, 1.240, Engenho Novo – Barueri

Fone: (11) 4161-3862 – Horário de Funcionamento: das 7h às 19h

– UBS Maria Francisca de Melo – Pq. Viana

Estrada dos Pinheiros, 523, Parque Viana/Votupoca – Barueri

Fone: (11) 4201-2557 / 4199-3179 – Horário de Funcionamento: das 7h às 19h

– UBS Hélio Berzaghi – Jd. Paulista

Av. Marginal Direita, 486, Jardim Paulista/Votupoca – Barueri

Fone: (11) 4199-3149 / 4247-1376 – Horário de Funcionamento: das 7h às 21h

– UBS Vince Nemeth – Jd. Audir

Rua Britânia, 165, Jardim Audir / Silveira – Barueri

Fone: (11) 4199-3164 / 4201-4818 – Horário de Funcionamento: das 7h às 21h

– UBS Dr. Adauto Ribeiro – Pq. dos Camargos

Avenida Zélia, 950, Parque dos Camargos – Barueri

Fone: (11) 4194-6118 / 4194-0763 – Horário de Funcionamento: das 7h às 21h

Unidades que vacinarão COM agendamento:

– UBS Maria Magdalena Macedo – Jd. Santa Cecília

Rua Rua Vicente Nunes Ribeiro, 294,- Jd. Santa Cecília – Barueri

Fone: (11) 4199-3126 – Horário de Funcionamento: das 7h às 16h30

– UBS José Francisco Caiaba – Aldeia de Barueri

Av. da Aldeia, 230, Aldeia de Barueri – Barueri

Fone: (11) 4199-3166 / 4208-2993 – Horário de Funcionamento: das 7h às 16h30

– UBS João de Siqueira – Jd. Reginalice

Rua Canal da Mancha, 259, Jd. Reginalice – Barueri

Fone: (11) 4199-3178 / 4198-7120 – Horário de Funcionamento: das 7h às 16h30

– UBS Pastor José Roberto Rossi – Vila Ceres

Rua Santo Antônio, 21, Jd. Califórnia / Vila Ceres – Barueri

Fone: (11) 4199-3188 / 4198-7198 – Horário de Funcionamento: das 7h às 19h

– UBS Drª. Elisabeth Izilda Duleba

Rua Paraíso, 101, Chácara Marco – Barueri

Fone: (11) 4161-4312 – Horário de Funcionamento: das 7h às 16h30

– UBS Raquel Sandrini Ruela – Jd. Maria Helena

Rua Niterói, 49, Jardim Maria Helena / Votupoca

Fone: (11) 4199-3165 – Horário de Funcionamento: das 7h às 16h30

– SAE – Serviço de Atendimento Especializado

Av. Henriqueta Mendes Guerra, 268, Centro – Barueri

Fone: (11) 4199-3169

Horário de atendimento: das 8h às 17h