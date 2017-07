Barueri e Carapicuíba tem vagas para cursos técnicos a distância gratuitos

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e o Instituto Federal Sul de Minas (IFSULDEMINAS) recebem até sexta-feira (7) as inscrições para o MedioTec – modalidade a distância. O programa oferece dupla formação – regular e técnica – a alunos da rede estadual matriculados nas 1ª e 2ª séries do Ensino Médio. São 3.750 vagas em 32 municípios, incluindo Barueri e Carapicuíba. O cadastro é online no endereço sed.educacao.sp.gov.br.

São 10 opções de cursos: Logística, Química, Qualidade, Redes de Computadores,Telecomunicações, Vendas, Informática, Agronegócio, Análises Química e Mecânica. A oferta varia de acordo com a região. Na versão EaD, o programa tem duração total de mil a 1,2 mil horas, sendo 20% delas presenciais ministradas em escolas da própria rede estadual. As aulas têm início previsto para 14 de agosto.

Seleção e bolsa auxílio

A Secretaria da Educação e o Instituto Federal do Sul de Minas estabeleceram três critérios de seleção e classificação: candidatos beneficiários de programas sociais, rendimento em Língua Portuguesa e Matemática na 1ª e 2ª séries do Ensino Médio em 2017 (1º bimestre); e frequência.

Alunos que cursaram o Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano ou 5ª a 8ª série) integralmente em rede pública também terão preferência no preenchimento das vagas. O regulamento completo também está disponível no Portal da Educação (www.educacao.sp.gov.br).