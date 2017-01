Barueri e Osasco recebem partidas decisivas da Copa São Paulo nesta sexta, 13

A Copa São Paulo de Futebol Júnior afunila e nessa sexta-feira (13) serão descobertos os outros oito times classificados para as oitavas de final da competição. Além dos vencedores das sete partidas que acontecem nessa sexta-feira, o perdedor com a melhor campanha, contando também com os jogos de quinta-feira, avança para a próxima fase.

Às 17h, o Santos encara o Avaí, na Arena Barueri, com transmissão do SporTV. Enquanto o time da Vila vem de uma vitória magra frente ao Flamengo, por 1 a 0, o Avaí chega a essa fase da competição depois de vencer o Rio Branco-AC, adversário do Santos na primeira fase, por 3 a 0.

Encerrando a rodada, às 21h, o Flamengo-RJ mede forças com o São Caetano, em Osasco, com transmissão da Rede Vida e do SporTV. Se na fase de grupos a partida terminou empatada em 1 a 1, agora, no mata-mata, as diferenças serão colocadas a prova para definir quem sairá de campo com a vitória.