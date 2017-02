Barueri está fora de área recomendada para vacinação da Febre Amarela

Em Barueri, a situação da febre amarela está sob controle, segundo a Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Prefeitura. Não é necessário pânico e nem correria aos postos de saúde.

“Não é necessário que a população saia correndo para o posto de saúde. Não existe necessidade de tomar vacina de maneira indiscriminada. A cidade tem as doses, mas só serão vacinadas aquelas pessoas que realmente vão para alguma área de risco. Não existe até o momento febre amarela em Barueri”, explicou Rosana Perri Andrade Ambrogini, coordenadora da Vigilância em Saúde.

O Ministério da Saúde atualizou na quinta-feira, dia 26, os dados sobre a doença no país. Segundo o órgão, foram registrados 550 casos suspeitos. Desses, 72 foram confirmados e 23 descartados. Dos 105 óbitos notificados, 40 foram confirmados e os outros 65 estão sendo investigados.

Ainda segundo a médica da Vigilância Sanitária de Barueri, o indicado é que apenas aquelas pessoas que vão viajar para as áreas endêmicas, como Minas Gerais onde ocorre a maior presença da doença, tomem a medicação.

A febre amarela apresenta dois ciclos de transmissão distintos, o silvestre e o urbano. No ciclo silvestre, os macacos são os principais hospedeiros e amplificadores do vírus e os vetores são alguns gêneros de mosquitos. No ciclo urbano, o homem é o único hospedeiro com importância epidemiológica e a transmissão ocorre a partir de vetores urbanos, no caso os Aedes aegypti que estão infectados.

Como o Aedes é um dos possíveis transmissores da doença, prevenir a proliferação do mosquito é a forma de evitar, não apenas a chegada da febre amarela, mas também da dengue, a zika e a chikungunya.

O morador que for viajar e quiser saber se é preciso se vacinar ou não pode se informar através da Coordenadoria de Vigilância em Saúde de Barueri pelos telefones 4163-1049 e 4198-2630.