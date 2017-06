Barueri fará mutirões de coleta de sangue nos dias 12, 23 e 24

Salvar vidas: são duas e simples palavras que resumem a iniciativa da cidade de Barueri com a campanha Junho Vermelho, que visa conscientizar a população para a doação de sangue. Além do posto de coleta situado no Hospital Municipal Doutor Francisco Moran (HMB), que funciona por meio da Fundação Pró-Sangue, a Prefeitura de Barueri programou mutirões de coleta que acontecerão nos dias 12, 23 e 24 deste mês.

De acordo com a Lei Municipal 2.499/2017, o movimento passa a integrar o calendário oficial do município anualmente e desperta a importância da mobilização de maior escala.

“A conscientização da população brasileira é de vital importância a essa ação que é tão simples pode salvar milhões de vidas”, cita o texto do projeto de lei, de autoria do vereador do município Wilson Zuffa.

Programação especial

No dia 12 de junho, das 8 às 16 horas, haverá coleta de sangue na quadra poliesportiva da Secretariada Mulher, que fica na avenida Pastor Sebastião Davino dos Reis, 756, Vila Porto.

Já nos dias 23 e 24 de junho, a Secretaria de Saúde promove o Dia de Doar, com estrutura especial montada para a coleta das bolsas de sangue, no Centro de Eventos (av. Pastor Sebastião Davino dos Reis, 672, Vila Porto).

Para ser doador de sangue é simples

Se você tem entre 16 e 69 anos de idade, pesa no mínimo 50 quilos e tem boas condições de saúde já está a um passo de ser um doador de sangue. No dia que for doar é importante também que esteja alimentado (evite alimentação gordurosa 4 horas antes da doação) e descansado (ter dormido pelo menos 4 horas antes da coleta).

Para doar é obrigatória a apresentação do documento de identificação original com foto emitido por órgão oficial. Mais informações, ligue para o Banco de Sangue do HMB: 2575-3375. Já a Secretaria de Saúde atende no 4199-3100.