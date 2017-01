Barueri faz mutirão de limpeza para revitalizar cidade

A Prefeitura de Barueri – por meio da Secretaria de Serviços Municipais (SSM) – iniciou nesta segunda-feira, dia 2, um mutirão de limpeza em diversos bairros da cidade. A ação consiste na revitalização de áreas que nos últimos três meses não recebiam a manutenção de vias nem a coleta de lixo necessárias.

Por volta das 7h, os profissionais da SSM iniciaram os trabalhos de capinação, limpeza de canteiros com a realização de “cata- cacareco” e a remoção de entulhos, além da retirada de outros materiais que foram descartados de forma irregular em diversos pontos do município.

“Na rua Monte das Gameleiras, Jardim Califórnia, já no período da manhã, foram removidos pelo menos três caminhões carregados com entulhos” destacou Maria Antonia, moradora da região.

Para a costureira Maria Cleonice dos Santos, que reside na rua Ana Francisca Cruz, Centro – uns dos locais mais afetados com o acumulo de lixo – a ação melhorou a autoestima dos moradores dessas áreas.

“É bom saber que agora a nossa rua está sendo cuidada pela Prefeitura. Há alguns anos sofremos com o mau cheiro e com surgimento de ratos. Muitas vezes, tive vergonha de atender as minhas clientes aqui em casa. Agora tenho a esperança que irá melhorar e muito a cara do bairro.”

Segundo o secretário de Serviços Municipais, Orlando Alvarez, as ações continuarão intensas nos próximos dias, porém alerta a população sobre a manutenção da limpeza nos bairros.

“Contamos com uma equipe empenhada em agilizar os trabalhos de limpeza, mas pedimos à população que nos ajude a manter a cidade limpa e conservada. Evite o descarte de entulhos e outros materiais em quaisquer áreas da nossa cidade”, ressaltou o secretário.

Para informações ou orientações sobre a destinação de materiais inutilizáveis basta ligar no (11) 4163-7200.