Barueri ganha prêmio por eficiência no tratamento da Tuberculose

A eficiência nas buscas ativas e tratamentos de tuberculose têm rendido muitos prêmios a Barueri e neste ano não foi diferente. O Fórum Estadual de Tuberculose 2018, promovido pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, aconteceu na terça-feira (dia 20) no Centro de Convenções Rebouças e reuniu diversas cidades que servem de exemplo no que tange as ações de prevenção e cura da tuberculose. Barueri estava entre elas.

O evento acontece em dois momentos do ano: em março, devido ao Dia Mundial da Tuberculose, celebrado no dia 24 do mesmo mês; e em setembro. No ano passado, a cidade foi premiada em ambos.

O município foi contemplado no critério de realização de teste de HIV em mais de 90% do público investigado. Barueri alcançou o índice de 98% de aceitação.

O prêmio foi entregue diretamente ao secretário municipal de Saúde, Jorge Salomão, e também à coordenadora da Vigilância em Saúde, Rosana Perri Andrade Ambrogini. Também compareceram ao evento profissionais que atuam na Coordenadoria de Atenção Básica à Saúde de Barueri (Cabs). “Esse prêmio é um reconhecimento a todos os profissionais da Saúde de Barueri, que atuam incansavelmente em todas as frentes e não seria diferente com a questão da tuberculose. Estamos entre as cidades exemplares no tratamento dessa doença e com a força da nossa equipe os resultados só tendem a ser melhores. “, comemorou o secretário.Barueri possui equipe de atendimento à tuberculose em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), laboratório próprio e até o aparelho GeneXpert, que permite o teste rápido, emitindo diagnóstico laboratorial da doença em apenas duas horas.