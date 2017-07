Barueri implanta sistema integrado na rede de saúde

Com objetivo de modernizar o atendimento na saúde, a Prefeitura de Barueri implanta na rede municipal um sistema integrado, que vai promover agilidade nos serviços

Denominado Sistema de Inteligência a Serviço da Saúde, o SISS começou a funcionar na quarta-feira, 5, e a primeira unidade implantada foi o Pronto-Socorro Infantil, no Centro.

De acordo com o secretário de Saúde de Barueri, Paulo Silas Reis, uma das vantagens do SISS é o prontuário eletrônico, que registra o histórico dos pacientes, tornando a busca de informações mais rápida e integrando os dados em todas as unidades de saúde do município.

“O compartilhamento de informações facilita o acesso da situação global do atendimento, como solicitações de exames, prescrições médicas, internações, dentre outros procedimentos. Isso permite maior cooperação entre os profissionais de saúde, melhorando a assistência ao usuário”, explicou.

Saúde inteligente

A nova tecnologia, além de facilitar o serviço prestado na rede de saúde, será também uma grande aliada na diminuição do tempo de espera, no atendimento de triagem e no próprio procedimento médico.

A implantação do SISS fornecerá relatórios precisos para gestão do setor, que permitirá administrar os recursos financeiros aplicados na saúde, gerando economia e melhor aproveitamento dos profissionais. O objetivo é zerar filas para consultas e exames.

O SISS será implantado gradualmente nas unidades de saúde de Barueri. Até agosto deste ano, toda a rede passará pela transformação digital.