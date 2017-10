Barueri inaugura amplo e moderno pronto-socorro no Parque Imperial

Atualmente em Barueri, praticamente todas as unidades de saúde, com exceção das UBS, são geridas por Organizações Sociais e no caso do Pronto Socorro do Imperial, o gestor será o Instituto Diretrizes.

Na solenidade de inauguração do PS do Parque Imperial, presença entre outras, do prefeito Rubens Furlan acompanhado de sua esposa Sonia Furlan, presidente do Fundo Social de Solidariedade, Dr. Marcos Schuler, diretor do Instituto Diretrizes, Roberto Piteri, vice-prefeito e secretário de Obras, Paulo Silas, secretário municipal de Saúde, Carlinhos do Açougue, presidente da Câmara acompanhado de mais de uma dezena de vereadores e a deputada federal Bruna Furlan. O evento foi prestigiado pela comunidade, funcionários, secretários municipais e demais convidados.

O Pronto-Socorro do Imperial foi denominado “José Agostinho dos Santos,” possui quatro andares, está situado no local mais alto do bairro e nele haverá os seguintes profissionais médicos; clínicos gerais, pediatras, ginecologistas, ortopedistas e ainda, à disposição por 24 horas o setor de odontologia.

Para o Dr. Marcos Schuler, o local foi preparado com o que há de melhor na área da saúde para um melhor atendimento do cidadão barueriense, entre os quais, Raio X Digital, Ultrasson de alta resolução e outros equipamentos de última geração. “Hoje tem início uma nova etapa na saúde de Barueri graças ao prefeito Furlan, com 40 anos de trabalho em prol da comunidade. Parabéns, Furlan, o Brasil precisa de homens como você”, encerrou Dr. Schuler.

Para a deputada Bruna Furlan é de se comemorar uma inauguração do porte desse equipamento, no momento em que nosso país está em crise. “Que o bom Deus ajude os funcionários e as pessoas que serão atendidas nesse pronto-socorro. Parabenizo o prefeito, desejando que haja mais gestores públicos como ele em outros municípios”, concluiu a deputada.

Na sequência, em nome da comunidade local e adjacências, discursaram os vereadores com história de vida ligada ao Imperial, Jânio, Rafa e Fabinho e todos eles foram unânimes em parabenizar o prefeito Furlan pelo presente dado aos moradores do Parque Imperial e Mutinga, ou seja, um dos mais modernos prontos-socorros de todo o país.

Rubens Furlan afirmou que a região onde está o PS que está sendo inaugurado, precisa muito do poder público. “Nosso país já teve bons homens na vida pública porém não teve uma sequência de bons homens públicos no comando, para que tenhamos uma sociedade mais justa. Os vereadores de Barueri precisam ser citados em todos os cantos pelo trabalho que desenvolvem por nossa cidade. Nós lutamos por um Brasil mais justo , que dê empregos e que tenha justiça social e não como acontece agora com mais de 13 milhões de desempregados. Lugar de brasileiro é no Brasil, vamos tirar o país da crise e isso começa por Barueri.”

O prefeito de Barueri fez uma alerta sobre o dinheiro público. “No ano que vem teremos eleição e não podemos ir na conversa da propaganda eleitoral e nem da Globo. Temos que prestar atenção em quem vamos votar. Vamos investir neste PS cerca de R$ 50 milhões/ano. Trata-se de um dinheiro abençoado em prol da saúde de nossa gente. Tem mais, quem mete a mão no dinheiro da saúde, tem que ter a mão cortada.” Além disso chamou a atenção do gestor do pronto Socorro sobre o atendimento que deve ser prestado. “Dr. Marcos, um lembrete, a prefeitura não tem amigos, contrata, paga e quer um serviço de primeira, caso isso não ocorra, brigo até com o amigo. Neste PS temos 27 leitos, um centro cirúrgico para pequenas cirurgias, um semi-intensivo, raio x digital e muitos equipamentos de última geração para atender bem o nosso povo. Não quero pacientes nos corredores esperando vaga no Hospital Municipal. Por conta da nova legislação do ISS, no próximo ano nosso município pode perder uma receita de até R$ 300 milhões mas essa perda não vou deixar que o povo perceba, vamos diminuir os investimentos mas aumentaremos a qualidade no atendimento.” Com relação ao Pronto Socorro do Mutinga, o prefeito disse que o local não foi fechado e sim mudou de lugar. “Não o fechamos e sim mudamos o atendimento para este grandioso prédio Todas as vezes que eu vir ao PS do Imperial, quero sair feliz pelo que os senhores estiverem fazendo.”