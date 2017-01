Barueri oferece curso gratuito de Libras

Para quem deseja uma nova forma de se comunicar, a Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria da Pessoa com Deficiência, disponibiliza para a comunidade geral oficinas gratuitas de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais.

Com duração de 3 meses, duas vezes por semana, nos períodos manhã ou tarde, a oficina terá 36 horas de curso e deve oferecer noções básicas da língua de sinais, forma ideal para se comunicar com as pessoas com deficiência auditiva.

De acordo com a coordenadoria da SDPD, todas as abordagens e atividades desenvolvidas nas oficinas estão baseadas em estratégias de comunicação de sinais, com a utilização de imagens e dinâmicas para fixação de conteúdo.

As aulas ocorrerão na sede da SDPD, localizado na rua Vereador Izaias Pereira Souto, n° 175 – Jardim Belval. Inscrições devem ser realizadas pelo canal sdpd.faleconosco@barueri.sp.gov.br. Mais informações pelos fones: 4194-4935.

O que é Libras?

A língua brasileira de sinais é a linguagem gestual reconhecida por lei usada pela maioria dos surdos dos centros urbanos brasileiros. Ao contrário do que muitos imaginam, as línguas de sinais não são simplesmente mímicas e gestos soltos e sim uma língua à parte com estruturas gramaticais próprias.

Assim como as diversas línguas naturais e humanas existentes, ela é composta por níveis linguísticos como: fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. Assim sendo, para se comunicar em Libras não basta apenas conhecer sinais.

É necessário conhecer a sua gramática para combinar as frases, estabelecendo a comunicação.