Barueri oferece cursos gratuitos de dança, teatro e música

A Secretaria de Cultura e Turismo abre no dia 13 de janeiro as inscrições para as Oficinas Culturais, cursos gratuitos nas áreas de Artes Visuais, Dança, Teatro, Música e Capoeira, distribuídos em diversos pontos do município de Barueri.

As oficinas possuem várias funções, mas atuam principalmente proporcionando o contato do cidadão com a linguagem artística que ele escolhe, independentemente de ter aspirações profissionais ou não. As oficinas promovem o acesso a arte e a inclusão social.

Para se inscrever nas oficinas, é preciso apresentar o Cartão Barueri ou protocolo do mesmo. No caso de optar pelas oficinas de dança, teatro ou capoeira, é necessário apresentar Atestado Médico. Ao participar dos cursos das Oficinas Culturais, os alunos também participam de apresentações ou exposições no encerramento do ano.

Os cursos de Ballet são oferecidos para quem tem 5 anos ou mais. A oficina envolve ballet clássico, a partir de aulas práticas e teóricas, fundamentadas nos principais métodos da técnica acadêmica como Vaganova (russo), Chechetti (italiano), francês e cubano. As aulas estarão divididas entre Centro Cultural e bibliotecas Cora Coralina e Luiz Odair.

A Oficina de Jazz atende pessoas a partir dos 9 anos. As aulas práticas e teóricas envolvem as linguagens: jazz dance, jazz lírico, modern jazz e street jazz. As aulas acontecerão no Teatro Municipal e na Biblioteca Luiz Fernandes.

A Oficina de Dança Contemporânea exige, no mínimo, 8 anos de idade para inscrição. As aulas práticas e teóricas, inclusive com rodas de conversa, utilizam as seguintes técnicas da dança moderna: Grahan, Horton, dança teatro (Pina Bauchi), entre outras. As aulas acontecerão no Centro Cultural e Biblioteca Salomão Cruz.

A Dança de Salão atende pessoas a partir dos 14 anos de idade e contempla os seguintes estilos: merengue, samba de gafieira, forró, bolero, zouk, salsa, bachata e zumba. As aulas serão ministradas no Centro Cultural.

O Street Jazz, junção de hip hop, freestyle e jazz moderno, exige, no mínimo, 12 anos de idade para inscrição. As aulas serão no Centro Cultural e na Biblioteca Cora Coralina.

A Oficina de Capoeira atende pessoas a partir dos 6 anos de idade. Desenvolvida através de aulas práticas, a oficina tem por objetivo promover o resgate da cultura popular a partir de atividades corporais e artísticas. As aulas estarão divididas entre Parque Municipal, Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e bibliotecas Salomão Cruz e Luiz Odair.

Para participar da Oficina de Teatro é preciso ter, no mínimo, 7 anos de idade. As aulas são práticas e teóricas e distribuídas entre Centro Cultural, Teatro Municipal e bibliotecas Luiz Fernandes e Salomão Cruz.

A Oficina de Desenho e Pintura, desenvolvida a partir de aulas práticas e teóricas, exige, no mínimo, 7 anos de idade. As aulas acontecerão no Núcleo Oficinas e nas bibliotecas Max Zendron e Cora Coralina.

Os interessados em música, terão à disposição as oficinas de Violão Popular, a partir dos 8 anos de idade com aulas no Núcleo oficinas e nas bibliotecas Luiz Fernandes, Luiz Odair e Cora Coralina; Violão Clássico, a partir dos 7 anos de idade, com aulas no Núcleo Oficinas; Canto Coral, a partir dos 14 anos de idade, com aulas no Núcleo Oficinas e na Biblioteca Luiz Odair; Cavaquinho, a partir dos 8 anos de idade, com aulas nas bibliotecas Cora Coralina e Luiz Odair, e de Piano, a partir dos 8 anos de idade, com aulas no Centro Cultural.

A Oficina de Zumba Fitness, para quem tem a partir de 13 anos de idade, acontecerá no Parque Municipal e no Centro Cultural.

A novidade fica por conta da Oficina de Leitura, a partir dos 6 anos de idade. A oficina promoverá o acesso ao livro e a leitura com o objetivo de despertar o prazer pela leitura bem como ampliar o universo informacional e cultural dos alunos.

INSCRIÇÕES

A partir de 13 de janeiro, das 9h às 18h

Locais

Ganha Tempo – Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, Centro

Biblioteca Luiz Odair – Rua Duarte da Costa, 15, Parque Imperial

Biblioteca Cora Coralina – Rua Glória, 630, Parque dos Camargos

Biblioteca Luiz Fernandes – Rua Paraná, 240, Nova Aldeinha

Biblioteca Salomão Cruz – Avenida Cachoeirinha, 74, Vila Pindorama

Documentos

Cartão Barueri ou protocolo do mesmo

Atestado Médico para oficinas de dança, teatro e capoeira

Mais informações

Secretaria de Cultura e Turismo

11 4199-1600