Barueri participa da Feira do Empreendedor a partir deste sábado

Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, a Prefeitura de Barueri participa a partir deste final de semana da Feira do Empreendedor. Organizada pelo Sebrae, a convenção será realizada de sábado (dia 18) a terça-feira (dia 21), das 10 às 21 horas, no Pavilhão do Anhembi, em São Paulo.

A entrada é gratuita, mas a inscrição deve ser antecipada no site feiradoempreendedor.sebraesp.com.br. Para o sábado, haverá transporte alternativo com saída do Ganha Tempo, a partir das 10 horas. Os interessados podem fazer contato com o Posto de Atendimento Sebrae-Barueri.

A Feira do Empreendedor está em sua sexta edição e já se tornou o maior evento de empreendedorismo do Brasil. De acordo com dados do Sebrae, no ano passado, durante os quatro dias, houve 130 mil visitantes, 420 expositores e R$ 140 milhões em negócios fechados nos seis meses seguintes. 94% do público declarou que atingiu seus objetivos na visita.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Barueri, Joaldo Rodrigues – o Magoo, a cidade não poderia ficar de fora dessa. “Vamos para a Feira para mostrar as oportunidades que existem em Barueri. Explicar para o mundo dos negócios que, além da infraestrutura oferecida, o município tem gestão”, relatou.

Com apoio institucional de empresas instaladas na cidade, Barueri ocupará um estande equivalente a dois boxes, em local estratégico e de grande visibilidade no evento.

O telefone para mais informações é 0800-570-0800.