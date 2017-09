Barueri realiza aulão de zumba na quinta, 14

A Secretaria de Esportes, por meio do programa Vida Saudável, realiza na quinta-feira, dia 14, às 20h, no Ginásio Poliesportivo José Corrêa, mais uma edição da “Zumbalada“, um aulão de ritmos e fitness para tirar o munícipe do sofá e mandar o sedentarismo para bem longe.

Sucesso de público em todas as edições, a aula, que mistura danças e trabalhos aeróbios, terá duração de uma hora com diversão, motivação e grande intensidade.

De acordo com os professores do projeto, dependendo da energia que o aluno coloque na aula, a perda de até 700 calorias.

A atividade é livre para todos que quiserem participar. Caso os participantes queiram continuar com a atividade, os professores e também os monitores que estarão no ginásio na noite de quinta-feira passarão todas as informações necessárias para a inscrição nas aulas regulares de zumba ou qualquer outra que o programa oferece. Para este aulão não será necessário fazer inscrição. É só chegar e se divertir.

Serviços

Quem quiser mais informações pode ir direto ao setor de modalidades, que fica dentro do Ginásio José Corrêa, na avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1000, Centro, ou ligar: 4199-1700.