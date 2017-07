Barueri recebe Mazda Road To Indy Brasil

O evento, marcado para o dia 26 de Agosto, no kartódromo da Aldeia da Serra, em Barueri, será aberto a pilotos com carteira CBA de kart entre 15 e 24 anos. O vencedor participará da seletiva mundial, no final do ano, nos Estados Unidos, com pilotos selecionados em vários países, concorrendo a uma temporada completa na USF2000, categoria-escola e primeiro estágio do projeto para os pilotos que almejam atingir a Fórmula Indy e se tornarem profissionais nos EUA.

O Vencedor na prova na Aldeia da Serra no dia 26 de Agosto 2017 terá ingresso para o Shootout USF2000 Mazda Road to Indy em Laguna Seca em dezembro, que dá US$ 200.000,00 ao vencedor.

O “Mazda Road to Indy” é um dos programas mais bem sucedidos para a formação de pilotos no mundo. A Mazda passou a dar seu nome ao projeto em 2010 e desde o seu lançamento pilotos de diversos países já passaram pelas competições. Austrália, Brasil, Canadá, China, Colômbia, Finlândia, Irlanda, Coréia, México, Holanda, Noruega, Filipinas, Espanha, Grã-Bretanha, Venezuela e Zimbábue já tiveram representantes no grid, mostrando seus talentos em circuitos mistos, de rua e ovais nos EUA.