Barueri recolhe 240 toneladas de lixo em 19 dias

A Prefeitura de Barueri, através da Secretaria de Serviços Municipais (SSM), realizou uma intensa operação de limpeza em todos os bueiros da cidade. Foram necessários 19 dias de trabalho para realizar a manutenção em nas cerca de 14 mil bocas de lobo existentes.

A ação de desobstrução das valas gerou a remoção de 240.330 mil quilos de resíduos sólidos, ou seja, mais de 240 toneladas de lixo removidas pelas equipes de limpeza urbana.

Segundo o secretário de Serviços Municipais, Orlando Alvarez, a primeira etapa de desobstrução em bocas de lobo já foi concluída, porém os trabalhos terão continuidade nas próximas semanas.

“Realizamos o primeiro repasse em todos os setores do município, o que beneficiou as áreas com maior foco de induções, como a região de Alphaville, por exemplo. Nas próximas semanas continuaremos com a manutenção e esperamos a contribuição da população para que evite jogar lixo nas calçadas, pois podem obstruir as bocas de lobo e dificultar o escoamento de águas em dias de chuvas mais intensas” destacou.

As ações englobaram ainda a manutenção de galerias que estavam danificadas. “Também foram trocadas 170 tampas em galerias que estavam deterioradas e que, há meses, não recebiam a manutenção adequada”, concluiu Orlando.

Ações de limpeza diminuem alagamentos

A manutenção e limpeza em bocas de lobo diminuem as ocorrências de alagamentos contínuos, facilitando a vazão da água da chuva. De acordo com a Defesa Civil de Barueri, apesar das últimas incidências de altos níveis pluviométricos, assim que a chuva parava, as águas que inundavam as vias eram rapidamente absorvidas pelos bueiros, justamente por estarem desobstruídos.

“A grande precipitação em curto espaço de tempo provocou o acontecimento de algumas ocorrências no município. O fato ocorrido recentemente foi sazonal, e o índice pluviométrico apurado foi de o de oito dias em apenas uma hora, o que ocasionou a rápida obstrução das galerias de escoamento por excesso de água”, explicou o coordenador da Devesa Civil de Barueri, Roberto Lago.