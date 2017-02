Barueri tem workshop gratuito de Robótica, Sistema Arduino e Mercado de Trabalho

No dia 4 de março acontecerá um concorrido evento com a apresentação de palestras e workshops abordando temas como: Robótica e Sistema Arduíno, o que tem haver?

As palestras serão comandadas pelas arduladies que foram a grande sensação da última edição da Campus Party: Gedeane Kenshima, mestra em automação e controle de processos e pela programadora Cristiana Passos e a mestra em Tecnologia Patrícia Fish.

As atividades trarão assuntos importantes como mercado de trabalho, arduino e cultura maker.

O evento é gratuito, no entanto as vagas são limitadas e os interessados em se inscrever devem curtir a funpage e confirmar presença no post do evento:

https://www.facebook.com/assin cocursos/ ou pelo fone fone: 4199-4490

O evento acontece na Rua Benedita Guerra Zendron, 145, centro de Barueri.

Segue abaixo o cronograma do evento:

10h – 10h30- Apresentação

10h30 – 11h30 Palestra (Esta será realizada pelas meninas que estavam na Campus Party – Gerdeane /Cris e Patricia)

11h30 – 12h – Sorteio Bolsa de Estudo de um curso de inglês

12h – 13h Coffee Break – Network (Interação e Bate Papo com as profissionais da tecnologia)

13h -14h30 – Workshop – Mão na Massa (Como montar robôs e afins) – Número de vagas limitadas

15h Encerramento

O QUE É ARDUÍNO?

A definição é difícil, mas o seu uso é simples. “É uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto baseado na flexibilidade e na facilidade de uso do ‘hardware e software’”, responderia um especialista. Ele permite criar formas de interação com objetos, permite o desenvolvimento de objetos interativos.

O QUE É ROBÓTICA – Trata-se da ciência que está encarregada de planejar e construir robôs, englobando várias áreas, como as engenharias mecânica, elétrica e eletrônica, incluindo também diversos ramos da física e da computação. Entretanto, engana-se quem tem a visão romântica ao pensar que um robô é apenas uma máquina que simula o comportamento do ser humano, os chamados humanoides, imagem bastante explorada em filmes de ficção científica. É possível encontrar robôs de diversos tipos, cuja semelhança em nada tem a ver com a do homem, atuando em diferentes situações, desde pesquisas no fundo do mar a expedições espaciais a outros planetas do Sistema Solar.