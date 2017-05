Barueri tem trimestre mais seguro dos últimos 5 anos

O município computou 909 casos destas naturezas – redução de 37 % em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram fornecidos pela a secretaria de segurança pública do estado

Pela primeira vez em cinco anos os crimes contra o patrimônio (roubos, furtos e veículos subtraídos) em Barueri não superaram a casa de mil ocorrências na soma dos registros dos três primeiros meses do ano. De janeiro a março de 2017, o município computou 909 casos destas naturezas – redução de 37 % em relação ao mesmo período do ano passado.

Estatísticas divulgadas no fim do mês passado, pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), consolidaram a tendência de queda na criminalidade da cidade. Após registrar o ‘janeiro mais seguro’ e o ‘primeiro bimestre mais seguro’ em cinco anos, Barueri confirmou agora o ‘primeiro trimestre com menos crimes contra o patrimônio’ em meia década.

Analisados separadamente, nenhum dos quatro tipos de delito apresentou, entre janeiro e março, soma superior ao mesmo período no quadriênio 2013-2016. Apenas em 2012, o índice foi inferior ao de 2017 em um dos quesitos (furto – 506 contra 525). “Realizamos isso em 100 dias e ainda temos muito mais a fazer. Estamos aqui para cuidar do nosso maior patrimônio: a vida”, afirmou a Regina Mesquita, secretária de Segurança e Mobilidade Urbana de Baruer i, em evento no prédio do Batalhão Coronel Edson Santos da Silva.

Segundo a titular da pasta que congrega Guarda Municipal, Demutran, Defesa Civil e Guarda Ambiental, as ações que mais colaboraram com redução dos índices criminais foram a reativação do circuito de câmeras de vigilância, integração com demais forças de segurança, aumento do efetivo nas ruas e implementação da Romu (Ronda Ostensiva Municipal).