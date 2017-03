Barueri terá atividades gratuitas às terças e quintas

o Projeto vida saudável tem como objetivo colocar a população da cidade para fazer esporte, melhorando a vida dos participantes. O projeto vai acontecer duas vezes por semana na cidade

Deixar hábitos ruins para trás como comer de forma desregrada e ser sedentário, não é a coisa mais fácil do mundo — muito pelo contrário. E para ajudar a população de Barueri nessa importante missão, a Secretaria de Esportes criou o “Projeto Vida Saudável”, que quer fazer os munícipes viverem uma vida mais ativa.

O piloto do projeto começou na terça-feira, 21, no ginásio José Corrêa, às 6h da manhã e contou logo de cara com 30 participantes.

As atividades vão ocorrer sempre às terças e quintas-feiras no ginásio José Corrêa. Os horários serão sempre os mesmos: 6h às 6h45; 7h às 7h45; 8h às 8h45, 17h às 17h45 e das 18h às 18h45.

As inscrições e as aulas começam oficialmente no dia 7 de abril e é importante que os participantes apresentem um atestado médico para poderem participar das atividades.

O projeto conta com aulas de 45 minutos terá aulas de condicionamento com elementos de ginástica localizada, step, jump, circuito aeróbico, treinamento funcional, abdominal e pilates.

Os treinos serão abertos para homens e mulheres a partir dos 14 anos de idade.

Serviços

Mais informações podem ser obtidas no telefone 4199-1700