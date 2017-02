Barueri terá curso gratuito para motociclistas no sábado, 4

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Barueri, órgão da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, já definiu as datas para aplicação do curso gratuito de pilotagem preventiva de motocicletas. Realizado em parceria com a concessionária Honda Japauto, o calendário de treinamentos estreia no sábado (dia 4 de março) e as inscrições já podem ser feitas on-line.

Fazendo o cadastro no formulário no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL_NkkmPv21KuzthHN6xXCU5a6XVhrzl1UNyEoLb6wHm0o_Q/viewform?c=0&w=1 , é possível realizar a inscrição sem qualquer custo. O período de inscrição vai até 16h30 da quinta-feira (dia 2 de março), mas as vagas são limitadas.

Das 9 Às 15 horas, o curso é realizado em duas etapas: no período da manhã, na Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (conteúdo teórico) e no período da tarde, no estacionamento do Senai – Barueri (conteúdo prático).

No dia do curso os participantes deverão comparecer trajados com calça jeans, camisa de manga comprida e com moto própria, tendo o sistema de freios revisado.

As outras datas em que estão agendadas as próximas edições são: 3 de junho, 16 de setembro e 11 de novembro. Para mais informações o telefone é 4199-1400 (ramal 188).