Barueri terá feira de adoção de animais neste sábado, 25

Quem gosta de cães, gatos, por exemplo, pode prestigiar a Feira de Adoção de Animais Domésticos que o Cepad realizará no sábado, 25, das 9 às 13 horas, na rua Vera Cruz, 340, Bairro do Altos, em Barueri. O Cepad (Centro de Proteção ao Animal Doméstico), de Barueri, está ligado à Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente.

Serão doados animais castrados, vacinados, vermifugados e microchipados. A adoção é resultado do trabalho realizado pelo Cepad de Barueri, que recebe animais domésticos recolhidos pela Secretaria de Saúde através do departamento técnico de Controle de Zoonoses.

Tratamento

No Cepad, os animais passam por reabilitação do seu estado de saúde, são castrados e têm acompanhamento veterinário contínuo. Recebem tratamento especial, focado no bem-estar animal e na sua reintegração a uma nova família.