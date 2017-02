Barueri terá um mutirão por mês contra a dengue

No último fim de semana, o bairro do engenho novo recebeu o mutirão contra dengue que contou com a participação de 300 voluntários e também com homens do exército brasileiro

Começou no sábado, dia 4, com um grande mutirão na Vila Engenho Novo, uma grande batalha de combate à dengue na cidade de Barueri.

E antes dos 300 voluntários, entre funcionários da Prefeitura que doaram seu dia para essa nobre causa e o Exército Brasileiro, o secretário de Saúde Paulo Silas dos Reis disse que o melhor é sempre a prevenção.

“Esse trabalho é de fundamental importância. É através dele que a população toma uma ciência maior do que deve ser feito, se todos entrarem nessa batalha teremos o mínimo de casos em nossa cidade. Vamos trabalhar para isso”, afirmou.

O mutirão, que começou pela Vila Engenho Novo, deve a cada mês passar por um bairro diferente.

O morador do bairro, Aureliano Climaco de Araújo, comentou que esse trabalho que a Prefeitura começou a fazer é fundamental e que ele se preocupa muito com a situação: “Eu já peguei dengue e sei bem como é ter essa doença. Pior do que eu ter pegado foi ver a situação da minha filha. Ela ficou muito mal. Hoje tomamos todos os cuidados e sempre que posso oriento e converso com meus vizinhos sobre esse assunto. É um trabalho da comunidade.”