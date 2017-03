Barueri teve o começo de ano mais seguro desde 2012

Algumas ações para diminuir as ocorrências foram tomadas pela nova administração

De acordo com estatísticas divulgadas no final de Fevereiro pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), Barueri teve o início de ano mais seguro em cinco anos. Na comparação com o primeiro mês de cada um dos últimos quatro anos, 2017 apresentou o mês de janeiro com menor registro de crimes.

Somados, os principais crimes contra o patrimônio (roubo, roubo de veículo, furto e furto de veículo) na cidade caíram 15% em relação às ocorrências do mesmo período de 2016. Quando calculada a média destes crimes nos meses de janeiro do último quadriênio, a diminuição em 2017 foi exatamente a mesma: 15%.

Com relação a janeiro do ano passado, Barueri reduziu o número de roubos de veículos (-35,2%), furtos de veículos (- 32,6%) e outros furtos (- 13,6%). O menor recuo foi entre outros tipos de roubo (- 8,1%), que em todo o Estado de São Paulo aumentaram em 3,2%.

Para a secretária de Segurança e Mobilidade Urbana de Barueri, Regina Mesquita, ações preventivas de impacto adotadas pela pasta logo no início do ano contribuíram com a queda da criminalidade na cidade já em janeiro.

“No terceiro dia útil de 2017, conseguimos colocar em funcionamento todas as câmeras de vigilância do circuito de videomonitoramento. Na mesma data, a Guarda Municipal fez uma megaoperação de segurança em conjunto com a Polícia Militar”, citou Regina, explicando que ações conjuntas também envolveram a Polícia Civil e guardas municipais de cidades vizinhas.

No monitoramento, além das 263 câmeras, o sistema passou a ter acesso em tempo real ao conteúdo registrado pela base móvel (micro-ônibus). Com auxílio do Ciprodam (Centro de Tecnologia da Informação e Processamento de Dados da Prefeitura de Barueri), as câmeras privadas de vigilância de Alphaville também foram interligadas ao circuito da Guarda.

A secretária de Segurança também ressaltou mudanças operacionais na Guarda como a escala que permite manter em serviço, 24 horas por dia, 50 viaturas e 100 agentes e a implantação da Romu (Ronda Ostensiva Municipal). “O serviço de inteligência foi reativado e planejou ações como na Feira Noturna para inibir ocorrências de perturbação ao sossego público”, afirmou.