Barueri teve o início de ano mais seguro desde 2012

De acordo com estatísticas divulgadas no final de Fevereiro pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), Barueri teve o início de ano mais seguro em cinco anos. Na comparação com o primeiro mês de cada um dos últimos quatro anos, 2017 apresentou o mês de janeiro com menor registro de crimes.

Somados, os principais crimes contra o patrimônio (roubo, roubo de veículo, furto e furto de veículo) na cidade caíram 15% em relação às ocorrências do mesmo período de 2016. Quando calculada a média destes crimes nos meses de janeiro do último quadriênio, a diminuição em 2017 foi exatamente a mesma: 15%.

Com relação a janeiro do ano passado, Barueri reduziu o número de roubos de veículos (-35,2%), furtos de veículos (- 32,6%) e outros furtos (- 13,6%). O menor recuo foi entre outros tipos de roubo (- 8,1%), que em todo o Estado de São Paulo aumentaram em 3,2%.

Prevenção

Para a secretária de Segurança e Mobilidade Urbana de Barueri, Regina Mesquita, ações preventivas de impacto adotadas pela pasta logo no início do ano contribuíram com a queda da criminalidade na cidade já em janeiro.

“No terceiro dia útil de 2017, conseguimos colocar em funcionamento todas as câmeras de vigilância do circuito de videomonitoramento. Na mesma data, a Guarda Municipal fez uma megaoperação de segurança em conjunto com a Polícia Militar”, citou Regina, explicando que ações conjuntas também envolveram a Polícia Civil e guardas municipais de cidades vizinhas.

No monitoramento, além das 263 câmeras, o sistema passou a ter acesso em tempo real ao conteúdo registrado pela base móvel (micro-ônibus). Com auxílio do Ciprodam (Centro de Tecnologia da Informação e Processamento de Dados da Prefeitura de Barueri), as câmeras privadas de vigilância de Alphaville também foram interligadas ao circuito da Guarda.

A secretária de Segurança também ressaltou mudanças operacionais na Guarda como a escala que permite manter em serviço, 24 horas por dia, 50 viaturas e 100 agentes e a implantação da Romu (Ronda Ostensiva Municipal). “O serviço de inteligência foi reativado e planejou ações como na Feira Noturna para inibir ocorrências de perturbação ao sossego público”, afirmou.