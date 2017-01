Barueri vai ganhar um hospital veterinário

O hospital ficará no atual centro de proteção aos animais domésticos (cepad). O local passa por reformas e ganhará assim que estiver pronto um mini hospital veterinário e outras melhorias

O Centro de Proteção aos Animais Domésticos (CEPAD) será totalmente reformado e também terá um mini hospital veterinário.

O local recebe cães e gatos recolhidos nas ruas de Barueri e,após receberem atendimento veterinário, castração, banho e tosa, estão prontos para receberem um novo lar.

Na tarde de quinta-feira, dia 19, o prefeito Rubens Furlan acompanhado da primeira dama Sônia Furlan, do vice-prefeito Roberto Piteri, do Secretário de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Marco Antônio Oliveira, o Bidu e o secretário de Comunicação, Thazio Gomiero visitaram todas as dependências do Centro de Proteção aos Animais domésticos e na oportunidade, o prefeito Rubens Furlan aproveitou para anunciar as reformas de todas as dependências, além da construção de um novo canil e de um mini hospital veterinário no local.

A primeira-dama Sônia Furlan, apaixonada por pets, fez questão de visitar cada um dos setores, conheceu os animais e sugeriu uma série de melhorias para que o Cepad possa atender cada vez melhor todos os bichinhos: “Vamos tirar os animais das ruas de Barueri, além de lançarmos campanhas para incentivar a adoção. Precisamos providenciar ainda mutirões de castração dos cães e gatos encontrados nas ruas”, disse Sônia.

De acordo com o veterinário Luís Tobaldine, o Cepad conta com uma média de 80 animais por mês e todos recebem cuidados individualmente: “Todos os cães e gatos tratados por nós estão prontos para serem adotados”. Ele explicou ainda que para levar um cãozinho ou gato para casa, basta gostar de animais e comparecer no local com documentos pessoais. O Cepad fica na rua Vera Cruz, 340, Bairro dos Altos (região do Jardim Califórnia, acesso pela Estrada Dr. Cícero Borges de Moraes, altura do 2.117). O telefone para mais informações é o 4198-0819.