Barueri vence mais uma na Superliga B

O Hinode Barueri fez a alegria da torcida presente no Ginásio Poliesportivo José Corrêa, em Barueri. Nesta terça-feira (21), em noite inspirada, a equipe novamente fez bonito e venceu o São Bernardo (SP) por 3 sets a 0 (parciais de 25 a 23, 25 a 13 e 25 a 9), em 1h07m de jogo. Com o resultado, o time somou mais três pontos e segue na liderança isolada da etapa classificatória.

O primeiro set foi o mais difícil de todos para o Hinode Barueri, que disputou ponto a ponto com a equipe do ABC Paulista. O placar de 25 a 23 refletiu esse equilíbrio dentro de quadra. No segundo, o Hinode Barueri voltou ainda mais forte e fechou o set em 25 a 13. No terceiro e último set, soube administrar a boa vantagem e mostrou total domínio da partida. No placar, 25 a 9 a favor das donas da casa. Agora, com mais um resultado positivo, o Hinode Barueri segue invicto e na liderança isolada, com 15 pontos. São Bernardo está com sete.

Comandante do Hinode Barueri, o tricampeão olímpico José Roberto Guimarães fez uma análise da equipe em quadra. “Nós começamos mal o primeiro set, mas conseguimos reverter. Aos poucos fomos nos adaptando a velocidade do jogo e as características das jogadoras de São Bernardo. Já no segundo e no terceiro jogamos muito bem na relação bloqueio e defesa. Contra o Bradesco, tínhamos feito 22 pontos de bloqueio em quatro sets. Hoje, foram 14 de bloqueio em três sets, um número bastante significativo. Ou seja, o nosso time tem bloqueado muito bem e essa constância tem que permanecer até o fim”, avaliou o treinador, fazendo referência a partida contra a ADC Bradesco, em Osasco, no último sábado (18).

Um dos destaques da noite, a oposto Sara destacou que a equipe está cada vez mais entrosada. “Estamos entrando em um ritmo cada vez melhor, encaixando melhor o jogo e isso tem facilitado”, comentou. Com apenas 22 anos, a atleta frisou que é uma alegria enorme ter a oportunidade de fazer parte de um projeto como esse, ao lado de nomes fortes na modalidade, como Zé Roberto e a capitã Érika Coimbra. “Está sendo muito bom, estou aprendendo bastante, evoluindo. É ótimo estar ao lado de quem tem experiência. Só estou crescendo com isso”, acrescentou.

A partida contra São Bernardo marcou a quinta vitória do Hinode Barueri, que já havia superado São José dos Pinhais (PR), Abel Havan Brusque (SC), ACV/UnoChapecó/Orbenk (SC) e ADC Bradesco Osasco. O último confronto da equipe nesta fase será contra o Brh-Sulflex/Clube Curitibano, fora de casa, em Curitiba (PR), no dia 4 de março. O líder da classificatória avança direto às semifinais, sem a necessidade de passar pelas quartas de final.