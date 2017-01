Barueri/Hinode estreia com vitória na Superliga

O sonho de José Roberto Guimarães de ter uma equipe de vôlei feminino em sua cidade, foi realizado. E para isso, teve o apoio logístico da prefeitura de Barueri e o patrocínio do Grupo Hinode, com sede no município. O ginásio José Correa recebeu um excelente público

A nova equipe de vôlei feminino brasileira, sob o comando de um dos mais consagrados técnicos deste esporte em todo o mundo, José Roberto Guimarães, inicia sua trajetória em busca do acesso à elite nacional.

No jogo inaugural, realizado na última terça-feira,24, no poliesportivo José Corrêa, em Barueri, um grande público prestigiou e incentivou as “meninas” da equipe da casa, Barueri/Hinode, na bela apresentação com vitória sobre o São José dos Pinhais, do Paraná.

A vitória por 3 sets a 0 (25/16, 26/24 e 25/12) mostrou uma equipe bem treinada e nos momentos mais difíceis, quando por exemplo, no segundo set a equipe paranaense vencia por 24 a 23, a experiência em quadra de atletas como Erica e Suelle e no banco José Roberto, ajudaram a fazer a diferença.

Nas arquibancadas, destaque para a presença do prefeito esportista, Rubens Furlan e de sua esposa Sônia Furlan, presidente do Fundo Social de Solidariedade, considerada por José Roberto Guimarães como a madrinha de sua equipe.

Nesta primeira rodada a ADC/Bradesco venceu a ACV/UnoChapecó/Orbenk por 3 x 1, jogando no Ginásio Bradesco, em Osasco. O próximo jogo do Bradesco será no dia 4 de fevereiro, contra o São José dos Pinhais em Osasco. Quem também venceu fora de casa, foi o time de Santa Catarina, Abel Havan Brusque, fez 3 a 2 sobre o Clube Curitibano (PR).A próxima partida do Barueri/Hinode acontece neste sábado, 28, às 20 horas, na Arena Havan, em Brusque/SC e o adversário é o Abel Havan.