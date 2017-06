Basquete inicia treinos e visa Regionais e Paulista

Os Jogos Regionais serão disputados em julho na cidade de São Bernardo do Campo. O time osasquense é o atual campeão da categoria na competição e vai em busca do segundo título

O Basquete Osasco já começou a se preparar para a disputa dos Jogos Regionais, que serão realizados no mês de julho, em São Bernardo do Campo. A equipe osasquense é a atual campeã e brigará pelo bicampeonato.

Além de trabalhar em busca de mais um troféu para a cidade de Osasco, a equipe comandada pelo experiente técnico Enio Vecchi, ex-seleção brasileira, segue em busca de patrocinadores, pois visa pelo terceiro ano consecutivo a disputa da divisão de elite do Campeonato Paulista, competição que conta com equipes de grande tradição, como o atual campeão do NBB, Bauru Basket, além de Franca, Pinheiros, Paulistano, entre outras.

O elenco conta com rostos conhecidos do torcedor de Osasco, como o armador Thyago Aleo, o ala-pivô Igor Avelino e o pivô Lupa, sendo que os dois últimos disputaram o NBB 9 pelo Macaé Basquete. O armador Murilo, que estava no Vitória-BA, e o ala Igor, ex-Palmeiras, também vestirão a camisa da Coruja. “Iniciamos a nossa temporada e vamos trabalhar com muita dedicação em busca do bicampeonato dos Jogos Regionais, além de nos prepararmos intensamente para o Paulista, que reúne times de ponta, sendo três dos quatro semifinalistas do último NBB. O nível é altíssimo, e isso nos motiva ainda mais”, destacou Enio Vecchi.

O time se prepara também para a disputa do Campeonato Paulista da categoria visando também uma vaga no Novo Basquete Brasil (NBB) principal competição do basquete realizado no país.

Além do elenco adulto, o time de basquete da cidade de Osasco mantém o projeto de escolinhas totalmente gratuito nas categorias sub-11, sub-12 e sub-13. Mais de 80 garotos treinam diariamente no ginásio Geodésico, no bairro Cidade das Flores, às segundas, quartas e sextas, às 9h, e terças e quintas, às 17h. O projetoestá tirando das ruas garotos que não tinham o que fazer nos horários vagos.