Basquete Osasco busca vitória para forçar jogo 3 em Franca

O Basquete Osasco encara o Sesi Franca nesta terça-feira (10), às 20h10, com o objetivo de vencer o jogo para forçar a realização da terceira partida da série quartas de final do Campeonato Paulista. O duelo será no ginásio Pedrocão, em Franca.

Na primeira partida, no último sábado (7), no ginásio Geodésico, a equipe francana venceu por 86 a 68. Agora, o time comandado pelo técnico Enio Vecchi terá de buscar a vitória longe de seus domínios para se manter vivo na competição.

“Temos que entrar em quadra focados e com muita determinação. Com isso, acredito num duelo decidido somente nos minutos finais. Franca é um forte adversário, mas se soubermos levar o jogo com seriedade e confiança, fecharemos a partida e teremos mais uma decisão para resolver quem irá para a semifinal”, destacou o pivô Lupa, um dos principais nomes do Basquete Osasco no primeiro jogo dos playoffs, com 11 pontos, três rebotes e duas assistências.

Caso a Coruja vença o segundo jogo da série, os times voltarão a se enfrentar já nesta quarta-feira (11), às 20h10, novamente no Pedrocão.