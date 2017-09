Basquete Osasco encara atual campeão do NBB no Cidade das Flores nesta quinta, 14

O Basquete Osasco está pronto para o jogo desta quinta-feira (14), às 19h30, contra o Bauru Basket, atual campeão do NBB CAIXA. O duelo será realizado no ginásio Geodésico, em Osasco.

O time comandado por Enio Vecchi vem de revés fora de casa diante do Mogi das Cruzes/Helbor (72 a 58), mas busca vencer a segunda em casa, onde derrotou a LSB/Uniso (82 a 65), no primeiro jogo do returno.

O ala-armador Robinho garante que o grupo osasquense trabalhou com muita dedicação nos últimos dias e está concentrado para buscar a vitória.

“A gente espera fazer um grande jogo. O professor Enio Vecchi nos orientou a resolver os problemas que tivemos no ultimo jogo e o trabalho foi bem executado. Nós conhecemos a qualidade de cada jogador de Bauru, que vem reforçado, mas esperamos fazer um bom jogo com o apoio da nossa torcida no Geodésico”, afirmou.

Ações

O Basquete Osasco preparou diversas ações para mais um compromisso da equipe no Campeonato Paulista. A entrada para os torcedores é gratuita e os portões do Geodésico serão abertos às 18h30.

Como em todos os jogos do time em Osasco, está confirmada a presença do mascote “Corujinha” para agitar a torcida durante a partida. Já no intervalo haverá sorteio de brindes, além de um jogo das Escolinhas do Basquete Osasco, com os alunos de 7 a 13 anos mostrando suas habilidades.

O ginásio Geodésico fica na Av. Eucalipto, 281, no bairro Cidade das Flores.