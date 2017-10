Basquete Osasco encerra participação na 1ª fase do Paulista nesta terça, 3, no Geodésico

O Basquete Osasco volta a jogar pelo Campeonato Paulista nesta terça-feira (3), às 19h30, contra o Paulistano/Corpore. O duelo diante do atual vice-campeão do NBB CAIXA, válido pela última rodada da primeira fase, será no ginásio Geodésico, em Osasco.

O time comandado pelo técnico Enio Vecchi busca terminar bem a fase de classificação, tendo como foco os playoffs do Estadual. Para o ala Vinícius Pastor, a equipe tem totais condições de crescer no momento decisivo da competição.

“Temos de procurar jogar em velocidade, que é uma virtude do time, pois contamos com jogadores jovens e rápidos. Assim, vamos procurar crescer nesse jogo contra o Paulistano para chegar bem nos playoffs”, destacou.

Já o ala-pivô Igor Avelino acredita no potencial do grupo osasquense para buscar a segunda vitória no Campeonato Paulista.

“Sabemos do nosso potencial e vamos lutar muito para terminar a primeira fase com vitória e fazer um início de playoff forte. O time está bem treinado e preparado para isso”, reforçou.

O último jogo do Basquete Osasco na fase de classificação do Paulista 2017 terá novamente entrada gratuita para os torcedores das duas equipes.

Serviço:

Basquete Osasco x Paulistano/Corpore

Data: terça-feira, 03/10

Horário: 19h30

Local: Ginásio Geodésico – Av. Eucalipto, 281, Cidade das Flores – Osasco

Entrada gratuita