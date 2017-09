Basquete Osasco joga bem e vence a primeira no Paulista

Na noite desta terça-feira 5, o Basquete Osasco conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista 2017. Com muita garra, o time comandado pelo técnico Enio Vecchi venceu a Liga Sorocabana/Uniso por 82 a 65, no ginásio Geodésico, em Osasco.

O apoio da torcida foi fundamental para o primeiro triunfo da Coruja na competição estadual. Além disso, quatro jogadores superaram os dois dígitos na pontuação. Só o pivô Lupa, cestinha do jogo, fez 22. O ala-pivô William Drudi, com 14 pontos e oito rebotes, o pivô Léo Bispo, com 12 pontos, e o ala Vinícius Pastor, com 11, também se destacaram.

A Coruja venceu mesmo após um primeiro quarto abaixo do esperado (11 x 18). A reação começou no segundo período, com ótimo desempenho de Pastor e jogadas de efeito de Léo Bispo. Com isso, o time não só equilibrou as ações como abriu vantagem de oito pontos antes do intervalo: 32 a 25.

No terceiro período os armadores Léo Willians e Murilo foram os maestros da equipe. O ala-armador André Ferros e o experiente William Drudi mostraram estar calibrados e Osasco aumentou a vantagem para 13 pontos, 50 a 37.

No último quarto, brilhou a estrela de Lupa, que fez cestas decisivas, enlouqueceu o ginásio Geodésico e confirmou a primeira vitória do Basquete Osasco por 82 a 65. “Jogamos com o coração. O time está de parabéns, pois todo o grupo trabalhou muito para corrigir os erros dos últimos jogos e buscar essa primeira vitória”, destacou Lupa.

Vinícius Pastor, que desfalcou o time contra o Paulistano por conta de dores no joelho, também fez questão de comemorar. “O time se sentiu muito bem jogando junto. Estávamos unidos desde o início e isso foi determinante para a vitória”, analisou o camisa 15.

O Basquete Osasco volta a jogar pelo Campeonato Estadual no próximo sábado (9), às 19h, contra o Mogi das Cruzes/Helbor, no ginásio Prof. Hugo Ramos.