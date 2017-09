Basquete Osasco recebe líder do Paulista no Geodésico

O Basquete Osasco volta a jogar no ginásio Geodésico pelo Campeonato Paulista nesta quinta-feira (28), às 19h30, contra o Sesi Franca, líder da competição e um dos favoritos ao título estadual. A entrada é gratuita para os torcedores.

Na oitava posição, o time osasquense quer fazer um bom jogo em casa para ganhar moral antes do início dos playoffs.

“A gente tem trabalhado forte para ter uma boa defesa principalmente no último quarto, algo que estamos precisando bastante. Esperamos que seja um jogo muito disputado. Nós gostaríamos de ter conquistado mais vitórias nessa fase de classificação, mas confiamos na evolução, justamente em tudo o que tem sido trabalhado nos treinamentos, para chegarmos bem nos playoffs”, destacou o pivô Pedrão.

Um dos trunfos para o duelo contra Franca será exatamente o ginásio Geodésico, que tem recebido grande público nos jogos da equipe e foi palco da única vitória da Coruja no Paulista 2017, diante da LSB/Uniso, no último dia 05/09, por 82 a 65. Poucos dias depois do resultado positivo contra o time de Sorocaba, os comandados de Enio Vecchi por pouco não bateram o Bauru Basket, atual campeão do NBB CAIXA, em jogo decidido apenas nos últimos segundos e que terminou com vitória bauruense por 67 a 66.

“O apoio do nosso torcedor é fundamental sempre. Ele nos incentiva de forma incrível, comparece em peso a todos os jogos, e esperamos que diante de Franca isso se repita”, pediu Pedrão.

O jogo entre Basquete Osasco e Sesi Franca será o penúltimo do time osasquense na fase de classificação. Na próxima terça-feira (3), a equipe ainda irá enfrentar o Paulistano/Corpore pela última rodada, em mais um duelo marcado para o Geodésico, às 19h30.