Bateria de Ouro 18k fará festa beneficente

No sábado, 11 de fevereiro, a Bateria de Ouro 18k realizará a sua Primeira festa do Ano em alto estilo será o Grito de Carnaval.

A bateria esteve presente em diversos eventos com parcerias com os Bloco dos Piratas de Quitaúna, Bloco da Zizi, Unidos dos Vila Yolanda e eventos de empresas.

Ainda atua como projeto de apoio a comunidade com várias ações sociais, como Ação do Bem que arrecada roupas e alimentos no inverno para distribuição em orfanatos e asilos e também a entrega do sopão para os moradores de rua em Osasco.

Durante o carnaval no desfile também arrecada roupas, brinquedos e alimentos para a distribuição em entidades necessitadas.

A bateria iniciou apenas com Mestre Rogério Banana, Pedro Peregos e o Igor, atualmente são 40 ritmistas. Parte deles já ingressaram em grandes escolas do grupo Especial do Carnaval de São Paulo e outros já estão em preparação para tal.

O maior objetivo da Bateria é ajudar o próximo e realizar sonhos.

Será uma festa com muita música com a presença da Bateria e diversos convidados. Relembrará os maiores sucessos do pagode, samba, black e melhores sambas enredos. A renda será revertida para a manutenção e consertos dos instrumentos para o Carnaval em 2017. Na compra da Caneca, o chopp será a vontade e estará liberado das 16h às 20h.

Serviços

Local: Sede da Ponte Preta | das 16h às 21h | Av. São Maurício, 137 | KM 18 | Osasco .

Facebook: Ritmistas Quitaúna

E-mail: bateria18k@gmail.com